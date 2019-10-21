В Нижнем Ломове мужчину будут судить за совершенный 6 лет назад грабеж Криминал

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Мужчина 1997 года рождения предстанет перед судом по обвинению в грабеже, совершенном в Нижнем Ломове Пензенской области 6 лет назад.

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«По данным следствия, в один из дней апреля 2013 года 15-летний житель Нижнеломовского района встретил знакомых — потерпевшего 1996 года рождения и его приятеля. Увидев у несовершеннолетнего сотовый телефон, злоумышленник решил открыто похитить его с применением насилия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что, по имеющейся информации, находясь на улице Луначарского в Нижнем Ломове, обвиняемый несколько ударил подростка, после чего они вместе прошли к автобусной остановке на улице Сергеева, где он вновь применил силу и потребовал отдать ему аппарат.

«Опасаясь дальнейшего избиения, подросток передал ему телефон стоимостью чуть более 2,7 тыс. рублей, которым злоумышленник распорядился по своему усмотрению», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в 2014 году после завершения расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от суда, уехав в Москву, в связи с чем был объявлен в розыск.

«На протяжении 5 лет он проживал на территории Московской области без документов. В сентябре 2019 года злоумышленник был задержан в Москве сотрудниками полиции и передан в нижнеломовский межрайонный следственный отдел. По решению суда он заключен под стражу», — отметила представитель управления.

Она отметила, что молодой человек признал свою вину.