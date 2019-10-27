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В Пензе спустя 12 лет после кражи 800 тыс. рублей обвиняемый заключен под стражу

11:21 | 27.10.2019 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в Пензе в отношении мужчины 1958 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении в августе 2007 года кражи 800 тыс. рублей у своей сожительницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе спустя 12 лет после кражи 800 тыс. рублей обвиняемый заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что мужчина познакомился с потерпевшей по объявлению в газете. После встречи они решили вместе жить в ее квартире. Спустя некоторое время злоумышленник предложил сожительнице продать другую принадлежавшую ей квартиру, расположенную в Первомайском районе Пензы. Вырученные денежные средства женщина по просьбе сожителя положила на хранение под шкаф в прихожей», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что обвиняемый, планируя заняться бизнесом, решил использовать деньги сожительницы в качестве первоначального капитала без ее ведома.

«Дождавшись, когда женщина уйдет на работу, злоумышленник похитил указанную сумму и отправился в другой город. Впоследствии все деньги он потратил на игровые автоматы, после чего выехал за пределы Российской Федерации», — сказали в УМВД.

В полиции уточнили, что мужчина вернулся в страну в сентябре 2019 года — он приехал к родственнице в Таганрог, где был задержан, а затем — доставлен в Пензу.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», продолжается.

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