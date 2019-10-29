В Первомайском райсуде Пензы рассмотрено первое уголовное дело с участием присяжных Криминал

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы рассмотрел первое уголовное дело с участием присяжных заседателей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, с соответствующим ходатайством в ходе предварительного слушания обратилась женщина 1971 года рождения, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Была сформирована коллегия, состоящая из шести основных и двух запасных присяжных заседателей», — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что в результате исследования и оценки доказательств коллегия присяжных заседателей пришла к единодушному выводу о виновности женщины.

«На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей судья вынес обвинительный приговор», — сказал собеседник агентства, отметив, что женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, суд постановил удовлетворить заявленные матерью погибшего исковые требования и взыскал с осужденной 43 тыс. 530 рублей в счет возмещения материального ущерба, связанного с похоронами, и 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточнил он.

Приговор пока не вступил в законную силу.