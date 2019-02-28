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Вступил в силу первый приговор райсуда, вынесенный на основании вердикта присяжных

18:15 | 28.02.2019 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Первый в Пензенской области приговор районного суда, вынесенный на основании вердикта присяжных заседателей, вступил в законную силу.

Вступил в силу первый приговор райсуда, вынесенный на основании вердикта присяжных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Следствием и судом первой инстанции было установлено, что житель Сурска 1994 года рождения в ходе ссоры, произошедшей на почве личных неприязненных отношений, ударил ножом брата жены, в результате чего тот скончался.

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28 ноября 2018 года присяжные единодушно признали мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Приговором Городищенского районного суда от 4 декабря 2018 года ему было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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