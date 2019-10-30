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В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества при продаже гладильной доски

10:40 | 30.10.2019 | Криминал

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Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при продаже гладильной доски, жертвой которого стала 41-летняя жительница Пензы.

В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества при продаже гладильной доски. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина увидела в Instagram заинтересовавшее ее объявление, связалась с автором и договорилась о покупке товара за 81 тыс. рублей.

«После того, как она перевела указанную сумму на счет чужой банковской карты, пользователь внес ее аккаунт в черный список, и товар она не получила», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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