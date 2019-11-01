Более 40 фактов хищения денег с банковских карт пензенцев зафиксировано за два дня Криминал

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. 43 факта хищения денежных средств с банковских карт зарегистрировано в Пензенской области за два дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Во всех случаях граждане сами называли пароли и коды мошенникам, несмотря на то, что знали о подобных способах обмана», — отметили в полиции.

В ведомстве уточнили, что размер причиненного ущерба в каждом случае варьируется от 3 тыс. до 200 тыс. рублей.

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«Наряду с обычной схемой, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают о несанкционированных операциях со счетом, мошенники начинают активно использовать новые предлоги, под которыми пытаются узнать у граждан секретные данные», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе привели в качестве примера случай, произошедший с жителем Нижнего Ломова.

«Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка — специалистом по реализации бонусной программы. Он предложил перевести накопившиеся на счете бонусы в денежные средства, установив для этого на компьютер специальную программу», — сказали в управлении, добавив, что, следуя полученным инструкциям, мужчина ввел в данную программу пароли из SMS, благодаря чему с его счета было списано 35 тыс. рублей.