Жителя Шемышейки будут судить за угон машины для поездки к «Семи ключам» Криминал

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. 39-летний житель рабочего поселка Шемышейка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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«Из обвинительного акта следует, что утром 8 сентября 2019 года ранее судимый за кражу, угон и применение насилия в отношении представителя власти мужчина решил пешком отправиться к святому источнику «Семь ключей». Он планировал набрать воды и искупаться в купели. Проходя мимо строящегося грибного комплекса на выезде из Шемышейки, мужчина увидел автомобиль «ВАЗ-21150» своего 50-летнего соседа и решил с ним встретиться», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что, согласно материалам дела, злоумышленник, не обнаружив хозяина на территории комплекса, проник в незапертую машину, вытащил коврики из салона, снял и бросил на землю свою верхнюю одежду, завел двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал на источник.

«Охранники комплекса видели действия мужчины, однако полагали, что это сын потерпевшего пришел мыть машину. После отъезда автомобиля они все же решили сообщить о произошедшем хозяину, в итоге потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел. В тот же день злоумышленник был задержан недалеко от источника. Ключи от автомобиля обнаружены в самом источнике», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в ходе дознания автомобиль был возвращен владельцу.