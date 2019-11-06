Один из фигурантов дела об организации занятия проституцией в Пензе скрылся от следствия Криминал

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», скрылся от органов следствия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: 58.мвд.рф

Она пояснила, что правоохранительными органами выполняется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения мужчины 1981 года рождения.

«По данным следствия, не позднее 2014 года двое жителей Пензы 1981 и 1986 годов рождения, используя дружеские отношения, создали действующую на территории города организованную преступную группу. С целью незаконного получения высокой прибыли они открыли в Пензе ночной клуб, в котором организовали деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечению в занятие проституцией», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что на работу были привлечены не менее 27 девушек, в том числе одна несовершеннолетняя.

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«Не позднее декабря 2017 года один из организаторов преступной группы 1986 года рождения открыл в Пензе аналогичный клуб, в котором девушки также оказывали услуги сексуального характера», — добавила представитель следственного управления.

Она отметила, что в ходе обысков из данных заведений изъяты журналы учета посетителей, записи с камер видеонаблюдения и так называемая «черная бухгалтерия».

«Один из организаторов и трое участников преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней», — сообщила Татьяна Махницкая.

По словам собеседницы агентства, в отношении предполагаемого организатора преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, участники помещены под домашний арест.

Следователи выясняются все обстоятельства совершенных преступлений.