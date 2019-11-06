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Один из фигурантов дела об организации занятия проституцией в Пензе скрылся от следствия

18:15 | 06.11.2019 | Криминал

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», скрылся от органов следствия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Один из фигурантов дела об организации занятия проституцией в Пензе скрылся от следствия

Фото: 58.мвд.рф

Она пояснила, что правоохранительными органами выполняется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения мужчины 1981 года рождения.

«По данным следствия, не позднее 2014 года двое жителей Пензы 1981 и 1986 годов рождения, используя дружеские отношения, создали действующую на территории города организованную преступную группу. С целью незаконного получения высокой прибыли они открыли в Пензе ночной клуб, в котором организовали деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечению в занятие проституцией», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что на работу были привлечены не менее 27 девушек, в том числе одна несовершеннолетняя.

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«Не позднее декабря 2017 года один из организаторов преступной группы 1986 года рождения открыл в Пензе аналогичный клуб, в котором девушки также оказывали услуги сексуального характера», — добавила представитель следственного управления.

Она отметила, что в ходе обысков из данных заведений изъяты журналы учета посетителей, записи с камер видеонаблюдения и так называемая «черная бухгалтерия».

«Один из организаторов и трое участников преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней», — сообщила Татьяна Махницкая.

По словам собеседницы агентства, в отношении предполагаемого организатора преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, участники помещены под домашний арест.

Следователи выясняются все обстоятельства совершенных преступлений.

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