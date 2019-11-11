В Земетчино тело убитого мужчины бросили вблизи железнодорожных путей Криминал

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства жителя Земетчино Пензенской области 1976 года рождения, тело которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили вблизи железнодорожных путей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от колото-резаных ранений, осложнившихся массивным кровотечением.

«По данным следствия, вечером 24 октября обвиняемый в компании знакомого распивал спиртное в своем доме на улице Коммунальной в рабочем поселке Земетчино. Через некоторое время хозяин решил лечь спать и попросил приятеля покинуть жилище. Потерпевший уходить отказывался», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что между владельцем дома и гостем завязалась потасовка, в ходе которой обвиняемый взял на кухне нож и минимум дважды ударил им в грудь потерпевшего.

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«После этого злоумышленник позвонил двоим приятелям и после их прихода продолжил распивать спиртное с ними. Скорую медицинскую помощь они не вызывали, полагая, что потерпевший самостоятельно придет в себя. Утром 25 октября хозяин дома понял, что приятель не подает признаков жизни, в связи с чем решил избавиться от его тела. С этой целью он попросил своего знакомого помочь ему вынести потерпевшего из дома. Вдвоем они вытащили погибшего на улицу и оставили около железнодорожных путей», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, тело нашли полицейские, пытавшиеся на тот момент установить местонахождение мужчины, об исчезновении которого заявила его мать.

Представитель следственного управления уточнила, что 54-летний обвиняемый заключен под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отметила она.