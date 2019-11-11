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В Земетчино тело убитого мужчины бросили вблизи железнодорожных путей

13:50 | 11.11.2019 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства жителя Земетчино Пензенской области 1976 года рождения, тело которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили вблизи железнодорожных путей.

В Земетчино тело убитого мужчины бросили вблизи железнодорожных путей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от колото-резаных ранений, осложнившихся массивным кровотечением.

«По данным следствия, вечером 24 октября обвиняемый в компании знакомого распивал спиртное в своем доме на улице Коммунальной в рабочем поселке Земетчино. Через некоторое время хозяин решил лечь спать и попросил приятеля покинуть жилище. Потерпевший уходить отказывался», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что между владельцем дома и гостем завязалась потасовка, в ходе которой обвиняемый взял на кухне нож и минимум дважды ударил им в грудь потерпевшего.

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«После этого злоумышленник позвонил двоим приятелям и после их прихода продолжил распивать спиртное с ними. Скорую медицинскую помощь они не вызывали, полагая, что потерпевший самостоятельно придет в себя. Утром 25 октября хозяин дома понял, что приятель не подает признаков жизни, в связи с чем решил избавиться от его тела. С этой целью он попросил своего знакомого помочь ему вынести потерпевшего из дома. Вдвоем они вытащили погибшего на улицу и оставили около железнодорожных путей», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, тело нашли полицейские, пытавшиеся на тот момент установить местонахождение мужчины, об исчезновении которого заявила его мать.

Представитель следственного управления уточнила, что 54-летний обвиняемый заключен под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отметила она.

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