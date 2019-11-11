Участник пензенского фестиваля реконструкции заключен под стражу после убийства студентки Криминал

Санкт-Петербург, 11 ноября 2019. PenzaNews. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов, который в августе 2019 года участвовал в воссоздании боя Отечественной войны 1812 года во время фестиваля «Марсово поле» в Пензе, заключен под стражу на два месяца в рамках уголовного дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении него в понедельник, 11 ноября.

По информации главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, обвинение будет предъявлено Олегу Соколову в ближайшее время.

По данным следствия, утром 9 ноября напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории СПбГУ. В его рюкзаке находились две отчлененные женские руки и травматический пистолет.

Подозреваемый в убийстве сначала попал в больницу с переохлаждением, а 10 ноября был переведен в следственный изолятор.

В тот же день адвокат историка Александр Почуев сообщил, что его подзащитный оформил явку с повинной.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по предварительной версии следствия, девушка была застрелена еще 7 ноября, а в ночь на 9-е число подозреваемый, предположительно, решил расчленить тело.

11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное преступление «чудовищным актом безумия». По его словам, глава государства Владимир Путин проинформирован об этом деле.