В Пензе реконструировали бой Отечественной войны 1812 года Общество

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Участники IV всероссийского фестиваля «Марсово поле» воссоздали бой Отечественной войны 1812 года в микрорайоне Шуист города Пензы в воскресенье, 11 августа.

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На этот раз мероприятие, организованное по инициативе пензенского клуба «Аванпостъ» и его руководителя Томаса Янчаускаса, посвятили 205-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова, бабушка которого Елизавета Арсеньева жаловала крупные суммы на оснащение армии, а ее братья — Николай и Дмитрий Столыпины были героями войны.

Перед тем, как в пороховом дыму смешались кавалерия, пехота и артиллерия, ведущий напомнил собравшимся на фестивале гостям, что уроженцы Пензенской губернии участвовали во всех ключевых сражениях войны 1812 года, более 2 тыс. человек погибли в ходе нее и в заграничных походах 1813–1814 годов.

Приветствуя жителей Пензы и участников военно-исторических клубов из разных городов, заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов поблагодарил российских реконструкторов.

«Это, наверное, самый уникальный фестиваль, который проводится в Пензенской области», — отметил он.

По мнению Олега Ягова, одним из наиболее ярких событий данного мероприятия в 2019 году стала лекция доцента Санкт-Петербургского государственного университета, одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова, состоявшаяся накануне вечером.

«Огромное количество людей было на этой лекции. Они получили истинное наслаждение», — сказал он.

После официальной части на поле реконструкции был показан эпизод сражения, в ходе которого Дмитрий Столыпин продемонстрировал пример мужества и стойкости.

Затем гостям было предложено ознакомиться с работой интерактивных площадок, особый интерес к которым проявили юные посетители фестиваля. Они с любопытством рассматривали форму русских и французских полков начала XIX века, оружие и элементы армейского быта той эпохи.