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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих мужчин в результате обвала грунта

13:08 | 19.11.2019 | Криминал

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Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», в связи с гибелью двоих мужчин при обрушении части дорожного полотна. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих мужчин в результате обвала грунта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Утром 19 ноября 2019 года на улице Аустрина в Пензе произошел обвал грунта и асфальтового покрытия, в результате чего припаркованная около одного из магазинов автомашина марки «Lada Largus», в которой находились двое мужчин, провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой. Потерпевшие скончались на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время на улице Аустрина работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем СУ СКР по Пензенской области Дмитрием Матушкиным и его первым заместителем Владимиром Архангельским.

«Проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего», — пояснила Татьяна Махницкая.

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