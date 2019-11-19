Часть дорожного полотна провалилась в Пензе вместе с машиной из-за размыва грунта — ГИБДД Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Размыв грунта, предположительно, привел к обрушению части дорожного полотна вместе с машиной на улице Аустрина в Пензе, в результате чего погибли два человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 19 ноября 2019 года в 9.45 в результате размыва грунта произошло обрушение дорожного покрытия, прилегающего к проезжей части по улице Аустрина, 37А, вместе с автомобилем «Lada Largus», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что личности двух погибших мужчин устанавливаются.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на место трагического инцидента прибыли мэр Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин.

Также там присутствуют заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, глава администрации Октябрьского района города Евгений Гусейнов и представители экстренных служб.

К настоящему времени автомобиль и тела двоих погибших извлечены из ямы.