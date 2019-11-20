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В Пензе возбуждено дело о халатности при капремонте жилого дома

13:41 | 20.11.2019 | Криминал

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» стало результатом обращения жильцов трехэтажного дома на пересечении улиц Ударной и Фрунзе в Пензе к руководителю регионального следственного управления СКР Дмитрию Матушкину с жалобой на длительный и некачественный капитальный ремонт крыши.

В Пензе возбуждено дело о халатности при капремонте жилого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, Региональным фондом капитального ремонта МКД Пензенской области с одним из обществ с ограниченной ответственностью, явившимся победителем электронного аукциона, в конце марта 2019 года был заключен договор на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирного дома №22/27 на Ударной/Фрунзе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы в начале июня, однако в установленные договором сроки не завершил их.

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«В свою очередь должностные лица Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов своевременно не предприняли надлежащих мер, направленных на расторжение договора, не обеспечили безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества собственников помещений, а также по устранению выявленных дефектов», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что уведомление о расторжении договора было направлено фондом лишь в конце сентября.

«Более полугода в результате длительного и некачественного проведения работ имуществу собственников квартир причинялся ущерб — из-за протечек кровли в результате осадков они вынуждены были проводить ремонт в жилых помещениях, происходило частичное обрушение фрагментов потолка», — пояснила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая добавила, что из фонда и организации изъята документация, которую в настоящее время изучают специалисты.

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