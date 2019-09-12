Подписаны распоряжения об отсутствии оснований для признания семи домов в Заре аварийными ЖКХ

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал семь распоряжений регионального правительства, в соответствии с которыми отсутствуют основания для признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции семи многоквартирных домов в микрорайоне Заря города Пензы — №5 и №6 на улице Сузюмова, а также №№110, 111, 112, 114 и 115 на улице Новоселов.

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Как отмечается в документах, распоряжения изданы в соответствии с заключениями межведомственной комиссии от 5 августа 2019 года.

Администрации Пензы рекомендовано провести ремонтно-восстановительные работы.

Кроме того, губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжения о признании пригодными для проживания 22 квартир в домах №№110, 112, 114 и 115 на улице Новоселов, к состоянию которых ранее у граждан возникли претензии.

В каждом распоряжении мэрии рекомендовано провести ремонтно-восстановительные работы в соответствии с заключением межведомственной комиссии от 5 августа 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья.

26 февраля 2015 года права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

После переселения граждан началась деформация конструкций. В квартирах и местах общего пользования появились трещины.

Решением Арбитражного суда от 2 ноября 2017 года ООО «Сурский квартал» признано банкротом.

В октябре 2018 года в связи с ситуацией в Заре было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В его рамках следователи выясняют, на каком этапе строительства были допущены нарушения.

В декабре было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». По данным следствия, должностные лица департамента ЖКХ Пензы и городского управления капитального строительства не исполнили свои обязанности при осуществлении контроля за возведением домов. При отсутствии оснований для ввода в эксплуатацию представителями мэрии Пензы были подписаны соответствующие разрешения.