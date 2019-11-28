Тело мужчины обнаружено под слоем земли вблизи жилого дома под Пензой Криминал

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Полицейские обнаружили тело 63-летнего мужчины под слоем земли вблизи частного домовладения в селе Васильевка Пензенской области в яме, которая использовалась для хозяйственных нужд.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сотрудники полиции выехали на место по обращению местных жителей после того, как односельчанин рассказал соседям, что вместе с приятелем избил знакомого и указал на место, где был спрятан труп.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, комментируя произошедшее, пояснила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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«По данным следствия, вечером 14 ноября обвиняемый 1988 года рождения вместе с двумя знакомыми распивал спиртное в квартире одного из них в Васильевке. В процессе общения потерпевший высказывался нецензурными выражениями в адрес хозяина дома, между ними завязалась потасовка. Последний нанес гостю несколько ударов руками по лицу. После этого в конфликт вмешался обвиняемый, который не менее 18 раз ударил ногами лежавшего на полу потерпевшего по грудной клетке», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, утром 15 ноября обвиняемый и хозяин дома обнаружили, что их знакомый скончался.

«Они вытащили тело из дома, бросили его в яму около сарая на территории домовладения и присыпали землей», — добавила представитель управления.

Татьяна Махницкая уточнила, что, согласно результатам экспертизы, смерть мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки с переломами ребер и повреждением легкого.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила она.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.