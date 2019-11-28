Наталья Симакина приговорена к 3 годам колонии за обман шестерых вкладчиков Криминал

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено пензенской предпринимательнице Наталье Симакиной, которая признана судом виновной в мошенничестве в отношении шестерых лиц, доверивших ей денежные средства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что 43-летняя жительница Пензы, возглавлявшая ООО «Инвест-Гарант» и являвшаяся фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», используя возможность распоряжения имуществом и денежными средствами вышеуказанных организаций, в июне 2018 года под предлогом предоставления некоего банковского транша для возобновления работы компании обманным путем получила под расписку от шестерых вкладчиков более 2,2 млн. рублей. Свое обещание о возврате денег через один-два дня она не выполнила и распорядилась ими по своему усмотрению», — пояснила собеседница агентства.

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По ее словам, Наталья Симакина свою вину в совершении преступления не признала.

Светлана Артамонова отметила, что данное уголовное дело было выделено из другого, расследование которого продолжается.

«В пользу потерпевших взысканы денежные суммы, переданные подсудимой в июне 2018 года», — уточнила она.

Обвинительный приговор Наталье Симакиной по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» вынес Ленинский районный суд Пензы 28 ноября. Он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.