Дело обманутых вкладчиков решено передать из Пензы в центральный аппарат СКР Криминал

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое связано с привлечением денежных средств через компании «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М», будет передано из следственного управления СКР по Пензенской области в центральный аппарат ведомства.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующее решение было озвучено в ходе встречи губернатора Ивана Белозерцева и руководителя СУ СКР по региону Дмитрия Матушкина с обманутыми вкладчиками.

Также граждан проинформировали о ходе расследования и о работе, которая ведется с целью сбора доказательств.

В следственном управлении СКР по Пензенской области уточнили, что встреча с обманутыми вкладчиками прошла в формате приема граждан в минувший четверг, 21 марта.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 августа 2018 года пресс-служба МВД России распространила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Ущерб оценивается более чем в 1 млрд. рублей. Уголовные дела были возбуждены по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Четыре человека были заключены под стражу. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам.

28 августа из УМВД России по Пензенской области дело передали в региональное СУ СКР. Такое решение было принято с учетом общественного резонанса, большого количества потерпевших, значительного материального ущерба и межрегионального характера деятельности «Инвест-Гаранта».

20 ноября стало известно о том, что срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении группы лиц, которым вменяется мошенничество на сумму более 1 млрд. рублей, продлен в Пензе до 26 марта 2019 года. До этого же дня был продлен срок содержания под стражей учредителя компании «Инвест-Гарант», совладелицы ООО «Доки 24/7» и ООО «Микрокредитная компания «Айрис» (бренд «Легкие бабки») Натальи Симакиной.

