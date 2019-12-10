ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Пензе Криминал

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли деятельность четверых жителей Пензы, подозреваемых в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере с целью их дальнейшего сбыта в разных регионах страны.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«В результате проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий на территории одного из принадлежащих злоумышленникам коттеджей обнаружено и изъято свыше 10 кг мефедрона, три химических реактора для производства наркотиков и более 1 тыс. литров различных реагентов и смесей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Для возмещения ущерба от противоправной деятельности у преступников изъяты два автомобиля и денежные средства в размере 700 тыс. рублей», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время органы государственной безопасности проводят работу по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений и установлению соучастников противоправной деятельности.