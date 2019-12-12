Житель Чаадаевки подозревается в убийстве супруги Криминал

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. 68-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области подозревается в убийстве своей 47-летней супруги.

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«По данным следствия, 6 декабря в период времени с 9.30 до 10.30 между ранее судимым подозреваемым и его женой завязалась ссора на бытовой почве в их домовладении, расположенном на улице Фабричной. В ходе нее супруги переместились во двор, где мужчина нанес потерпевшей не менее одного удара ножом в области груди», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что смерть женщины наступила на месте происшествия от острой кровопотери.

В настоящее время обстоятельства совершенного преступления выясняются.