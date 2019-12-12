В Каменке вынесен приговор по делу об убийстве мужчины, получившего около 30 ударов ножом Криминал

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 31-летнему жителю города Каменки Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что в ночное время 1 июля 2019 года между мужчиной 1988 года рождения, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым в помещении гаража, расположенном на территории одного из предприятий города Каменки, в котором оба работали, произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из мужчин вооружился найденным на месте происшествия ножом и во время завязавшейся борьбы нанес потерпевшему не менее 26 ударов в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что после убийства злоумышленник скрылся с места преступления, он был задержан 2 июля и во время следствия содержался под стражей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе.