Житель Пензы приговорен к 6 годам колонии за экстремизм Криминал

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год назначено жителю Пензы Владимиру Алушкину, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Это следует из сообщения, размещенного на сайте Ленинского районного суда города.

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Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций, сроком на два года. Он был взят под стражу в зале суда.

Пятеро его последователей, в том числе две женщины, осуждены по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ за участие в деятельности экстремистской организации. Им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и ограничением свободы на 8 месяцев.

При рассмотрении дела установлено, что в период с 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го Владимир Алушкин предпринял активные действия оргхарактера, направленные на продолжение функционирования местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Арбеково. Пенза», которая в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года была признана экстремистской и ликвидирована, а ее деятельность запрещена.

Как отмечается в пресс-релизе следственного управления СКР по Пензенской области, представители ячейки пропагандировали превосходство последователей религиозного учения над другими лицами, побуждали к разрыву родственных и семейных отношений с теми, кто не принимал их ценности, призывали к отказу от медицинского вмешательства и не признавали органы власти, при этом деятельность осуществлялась с применением мер конспирации.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.