В Пензе пьяный водитель назван предполагаемым виновником ДТП, унесшего жизнь ребенка Криминал

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Действия нетрезвого водителя автомобиля «Nissan X-Trail», предположительно, привели к ДТП с участием пяти машин в Пензе, в результате которого погиб ребенок 2015 года рождения. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 15 декабря 2019 года около 20.50 на 626 км федеральной трассы М5 «Урал» в границах Октябрьского района Пензы произошло ДТП, в процессе которого водитель автомобиля «Nissan X-Trail», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоявший впереди «ВАЗ-211440» под управлением женщины 1996 года рождения», — поясняется в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что далее по инерции «ВАЗ» произвел столкновение с автомашиной «Toyota Corolla», та врезалась в иномарку «Opel Astra», которую от удара вынесло на встречную полосу, где она влетела в «Renault Sandero».

«ВАЗ-211440» после столкновения с автомобилем «Toyota Corolla» произвел опрокидывание на проезжую часть. В результате ДТП пассажир «ВАЗа» – ребенок 2015 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что водитель кроссовера «Nissan X-Trail» после произошедшего скрылся, его место нахождение было установлено сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря.

По факту трагического ДТП возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».