В Лунинском районе возбуждено дело о незаконном получении пособия на питание ребенка Криминал

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в Лунинском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки установлено, что лишенная в декабре 2018 года решением суда родительских прав в отношении двухлетней дочери мать, зная о наступлении оснований, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия на обеспечение питанием ребенка в возрасте до трех лет, не приняла мер к извещению администрации района», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, женщина незаконно получала данное пособие на протяжении 10 месяцев и распорядилась полученными деньгами по собственному усмотрению.

«Расследование находится на контроле прокуратуры района», — отметила собеседница агентства.