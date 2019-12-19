Жительница Кузнецка приговорена к 7 годам колонии за смерть знакомого Криминал

Кузнецк, 19 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 36-летней жительнице Кузнецка Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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«Следствием и судом установлено, что 4 июня 2019 года в ночное время женщина 1983 года рождения приехала в гости к ранее знакомому мужчине 1964 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора между ними возник конфликт на почве ревности, потерпевший набросился на гостью и пытался ее задушить», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщине удалось вырваться, она подобрала на месте происшествия пакет с тяжелыми предметами, несколько раз ударила приятеля и уехала домой.

«Соседи, слышавшие ночью шум из квартиры потерпевшего, наутро обнаружили его без сознания и вызвали скорую помощь. К моменту прибытия медицинских работников мужчина скончался», — пояснили в пресс-службе.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.