В Кузнецке завершено расследование дела об убийстве женщины Криминал

Кузнецк, 20 декабря 2019. PenzaNews. Расследование дела об убийстве женщины, совершенном в одном из домов на улице Тухачевского в Кузнецке Пензенской области, завершено.

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«По данным следствия, 1 октября 2019 года 34-летний обвиняемый вместе со своей сожительницей находился в гостях у знакомой в квартире дома на улице Тухачевского в Кузнецке. В процессе распития спиртного злоумышленник попросил у хозяйки в долг денежные средства, чтобы погасить часть своих кредитов. Потерпевшая ему отказала. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил на кухне нож и нанес им не менее трех ударов по телу женщины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что в этот момент с балкона в комнату зашла сожительница обвиняемого, которая стала на него кричать, в результате тот ударил ее кулаком и ножом, после чего пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.