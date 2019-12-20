EN
18:58:50 Пятница, 20 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке завершено расследование дела об убийстве женщины

16:49 | 20.12.2019 | Криминал

Печать

Кузнецк, 20 декабря 2019. PenzaNews. Расследование дела об убийстве женщины, совершенном в одном из домов на улице Тухачевского в Кузнецке Пензенской области, завершено.

В Кузнецке завершено расследование дела об убийстве женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 1 октября 2019 года 34-летний обвиняемый вместе со своей сожительницей находился в гостях у знакомой в квартире дома на улице Тухачевского в Кузнецке. В процессе распития спиртного злоумышленник попросил у хозяйки в долг денежные средства, чтобы погасить часть своих кредитов. Потерпевшая ему отказала. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил на кухне нож и нанес им не менее трех ударов по телу женщины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Читайте также

Вступил в силу приговор по делу о побеге осужденного из колонии ради ночи с женщиной

В ведомстве добавили, что в этот момент с балкона в комнату зашла сожительница обвиняемого, которая стала на него кричать, в результате тот ударил ее кулаком и ножом, после чего пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Загрузка...
Читайте также
Хартия о нераспространении никотиносодержащих смесей подписана в Пензенской области «Ростелеком» завершил I этап проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области
Пензенское отделение Сбербанка сохранит два формата обслуживания клиентов Перед судом предстанет женщина, которая сломала забор и разбила лопатой окно чужого дома
Строительство цирка будет активизировано в Пензе после Нового года — губернатор В Пензе будет ликвидирована общественная организация «Паритет»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама