Ущерб, причиненный пензенцам мошенниками, превысил с начала года 40 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Ущерб от фактов дистанционного хищения денег у граждан составил в Пензенской области по итогам 11 месяцев 2019 года более 40 млн. рублей. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска регионального УМВД России Максим Петрушин.

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«От преступных посягательств только по официальной статистике пострадали более 2 тыс. 300 жителей», — сказал он, выступая с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 23 декабря.

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Максим Петрушин уточнил, что ежедневно регистрируется от 10 до 15 фактов мошеннических действий и краж денежных средств с банковских карт, при этом наблюдается непрекращающийся рост таких случаев.

«Если еще два года назад основными видами мошенничества являлись контактные — под видом работников социальных служб, гаданий, использования купюр «Банка приколов», либо телефонные звонки [под предлогом]: «Мама, я попал в беду», то в настоящее время 90% мошенничеств совершается с использованием интернет-технологий, IP-телефонии, мобильной связи», — пояснил начальник управления угрозыска.

По его словам, жертвами злоумышленников в настоящее время становятся не только пожилые люди.

«Теперь жертвами данных преступлений является фактически любой пользователь мобильной связи, владелец банковской карты, пользователь интернета. Хочется особо отметить, что в категорию потерпевших попадают не только обычные граждане, но и, как ни странно, работники банковской сферы, органов власти, образования», — отметил Максим Петрушин.