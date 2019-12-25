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С карты жителя Пензы попытались украсть 50 тыс. рублей с помощью мобильного приложения

10:06 | 25.12.2019 | Криминал

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту попытки кражи денег с банковской карты 58-летнего жителя Пензы, установившего неизвестное мобильное приложение по совету незнакомца, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности кредитно-финансового учреждения.

С карты жителя Пензы попытались украсть 50 тыс. рублей с помощью мобильного приложения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил мужчину в том, что некие лица пытаются списать деньги с его счета, а для блокировки операции необходимо установить определенное мобильное приложение и сказать ему коды, поступившие в SMS.

«После того, как владелец карты выполнил указанные действия, телефон начал работать с перебоями. Гражданин с телефона супруги позвонил на горячую линию банка и выяснил, что со счета его карты похищено 50 тыс. рублей, но перевод был приостановлен», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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