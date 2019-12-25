В Пензе пенсионерку обманули под предлогом выплаты 280 тыс. рублей за некачественные БАДы Криминал

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 74-летняя пенсионерка, поверившая в возможность получения компенсации в размере 280 тыс. рублей за ранее приобретенные биологически активные добавки.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина, позвонившая пенсионерке, сказала, что проданный товар оказался некачественный, в связи с чем ей полагаются деньги, для получения которых нужно перечислить 15 тыс. рублей на счет банковской карты.

«Следуя инструкциям незнакомки, жительница Пензы перевела запрашиваемую сумму. После этого ей позвонила другая неизвестная и пояснила, что необходимо перечислить еще 30 тыс. рублей за оформление документов. В этот момент гражданка поняла, что ее обманули», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.