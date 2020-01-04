В Пензе по факту травмирования рабочих при переплавке алюминия возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 4 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работников предприятия, расположенного в Железнодорожном районе Пензы, при переплавке алюминия.

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«По данным следствия, в ночное время 10 декабря 2019 года плавильщик металла и сплавов одного из обществ с ограниченной ответственностью осуществлял плавку лома алюминия. В результате допущенных работниками организации нарушений требований охраны труда при загрузке плавильной печи произошел взрыв, вследствие чего потерпевший 1985 года рождения получил травму глаза, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что другой работник — мужчина 1973 года рождения, находившийся рядом с печью — получил ожоги.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести причиненного вреда здоровью», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.