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В Пензе после гибели мужчины в шахте лифта в новостройке возбуждено уголовное дело

14:01 | 08.01.2020 | Криминал

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Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели мужчины 1993 года рождения при падении в шахту лифта в новостройке на 3-м проезде Рахманинова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе после гибели мужчины в шахте лифта в новостройке возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 6 января 2020 года работники специализированной организации, занимающейся пусконаладкой и монтажом лифтов, выполняли работы в незавершенном строительством доме по 3-му проезду Рахманинова в Пензе. Один из них — мужчина 1993 года рождения — при производстве сварочных работ с нарушением требований охраны труда упал в шахту лифта», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что 26-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.

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