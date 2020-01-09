Завершено расследование дела о подпольном игровом клубе на улице Калинина в Пензе Криминал

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела об организации и проведении азартных игр в помещении, расположенном на цокольном этаже в одном из жилых домов на улице Калинина в Пензе, завершено.

Фото: 58.мвд.рф

«Деятельность нелегального клуба была тщательно законспирирована. Доступ в заведение получали только проверенные игроки по специальному приглашению», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции добавили, что сотрудникам правоохранительных органов все же удалось проникнуть внутрь.

«В момент появления оперативников в зале игровых автоматов находились двое посетителей, администратор и охранник нелегального заведения. Из помещения были изъяты 18 единиц игрового оборудования, а также денежные средства в сумме более 100 тыс. рублей и другие доказательства осуществления противоправной деятельности», — пояснили в УМВД.

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По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяны Махницкой, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», предъявлено 24-летнему мужчине.

«По данным следствия, в мае 2019 года житель Пензы 1995 года рождения решил незаконно организовать и проводить на территории города азартные игры. С этой целью в конце сентября он арендовал помещение, расположенное на улице Калинина в Пензе, где установил приобретенные им 18 единиц игрового оборудования. С сентября по октябрь злоумышленник организовал и проводил азартные игры», — сказала собеседница агентства.

Представитель следственного управления уточнила, что, согласно материалам дела, мужчина единолично контролировал денежные средства, проигранные клиентами, и присваивал их себе.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожила Татьяна Махницкая.