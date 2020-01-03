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Фигурант дела о проституции в пензенских стриптиз-клубах задержан в Наровчате

10:30 | 03.01.2020 | Криминал

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Пенза, 3 января 2020. PenzaNews. Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», который ранее скрылся от следствия, задержан в селе Наровчат в новогоднюю ночь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фигурант дела о проституции в пензенских стриптиз-клубах задержан в Наровчате

Фото: 58.мвд.рф

По ее словам, информация о местонахождении мужчины 1981 года рождения, объявленного в розыск, поступила 31 декабря около 23.00.

«Следователи совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области незамедлительно выехали по установленному адресу. В новогоднюю ночь организатор преступной группы был задержан в селе Наровчат Пензенской области, после чего доставлен в следственное управление», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что злоумышленнику предъявлено обвинение.

«В ходе допросов задержанный вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, от дачи показаний отказался. Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель управления.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2019 года первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту совершения организованной группой преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

По данным следствия, не позднее 2014 года организованную группу создали двое жителей Пензы 1981 и 1986 годов рождения. С целью незаконного получения высокой прибыли они открыли ночной клуб, в котором оказывались услуги сексуального характера за денежное вознаграждение и осуществлялась деятельность по вовлечению в занятие проституцией. На работу были привлечены не менее 27 девушек, в том числе одна несовершеннолетняя.

Согласно материалам дела, не позднее декабря 2017 года мужчина 1986 года рождения открыл в Пензе аналогичный клуб, в котором девушки также оказывали услуги сексуального характера.

В первые дни расследования один из организаторов и трое участников преступной группы были задержаны. Им предъявлено обвинение. Организатор помещен под стражу, остальные — под домашний арест.

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