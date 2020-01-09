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В Пензе предъявлено обвинение фигурантам дела о предновогоднем грабеже

16:30 | 09.01.2020 | Криминал

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Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», предъявлено в Пензе 15-летнему подростку и его 18-летнему приятелю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе предъявлено обвинение фигурантам дела о предновогоднем грабеже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 28 декабря 2019 года 15-летний подросток и его 18-летний приятель пришли в гости к родственнику несовершеннолетнего, проживающему в квартире дома на улице Гагарина в Пензе. Мужчина распивал спиртное со своими знакомыми. Молодые люди приобрели алкоголь и присоединились к компании. После того как спиртное закончилось, несовершеннолетний и его знакомый начали обсуждать, на какие средства они будут отмечать Новый год. Подросток предложил приятелю похитить телевизор, принадлежащий хозяину квартиры, и сдать его в ломбард. Тот согласился», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что потерпевший увидел, как злоумышленники выносят телевизор и попытался помешать им, но подросток ударил его по лицу, в итоге приятели скрылись с места преступления.

«Телевизор они впоследствии сдали в комиссионный магазин, получив за него 6 тыс. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, молодые люди ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи, угона и разбоя, а подросток также состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила представитель управления.

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