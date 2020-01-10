В Каменском районе полицейские разыскали угнанный автомобиль Криминал

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскали автомобиль «ВАЗ-2121» 2018 года выпуска, угон которого был совершен в дневное время в селе Батрак Каменского района Пензенской области.

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«Полицейские обнаружили угнанную машину на другой улице села», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что представители патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого — 57-летнего жителя Каменки.

«Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что в настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка.