В Пензенской области женщина лишилась денег при попытке оформить кредит на 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. 52-летняя жительница Пензенской области лишилась денег, попавшись на уловку телефонного мошенника, представившегося сотрудником расположенного в Москве банка, который якобы был готов выдать женщине кредит на сумму 500 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседницу перечислить для этого 10 тыс. рублей на счет чужой банковской карты.

«Через некоторое время незнакомец перезвонил и сказал, что деньги зарезервированы, однако банк не пропускает транзакцию, в связи с чем необходимо оплатить страховку в сумме 26 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в третий раз звонивший предложил перевести еще 11 тыс. рублей под новым предлогом — в счет оплаты услуг курьера, после чего женщина осознала обман.

«По факту мошенничества проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.