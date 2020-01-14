В Заречном ссора между собутыльниками закончилась убийством Криминал

Заречный, 14 января 2020. PenzaNews. Ссора между двумя мужчинами, распивавшими спиртное в квартире одного из домов на улице Строителей в Заречном Пензенской области, закончилась убийством.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД России, труп мужчины 1979 года рождения местная жительница обнаружила в подъезде.

«Сотрудники полиции установили квартиру, где находился мужчина 1974 года рождения, причинивший телесные повреждения потерпевшему. Его задержали», — пояснили в ведомстве.

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В управлении отметили, что ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, а также неоднократно совершал административные правонарушения.

«Только в 2019 году он пять раз отбывал административный арест за различные нарушения закона», — сказали в пресс-службе, уточнив, что там подозреваемый познакомился с потерпевшим, который за несколько дней до убийства вышел из спецприемника и спустя некоторое время оказался в квартире, арендованной новым приятелем.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.