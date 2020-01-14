Житель Заречного пытался выдать убийство собутыльника за суицид — СКР Криминал

Заречный, 14 января 2020. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области пытался выдать убийство собутыльника за суицид. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь на 8 января 2020 года обвиняемый 1974 года рождения распивал спиртное со своим знакомым 1979 года рождения в квартире дома на улице Строителей в Заречном. В ходе допросов обвиняемый показал, что в процессе употребления алкоголя между ним и приятелем возник конфликт. Со слов злоумышленника, гость первым схватил нож. Обвиняемый отобрал его у потерпевшего и нанес ему не менее двух ударов в шею, а затем начал сдавливать ее руками. После того как знакомый перестал подавать признаки жизни, злоумышленник решил инсценировать самоубийство мужчины. К утру 8 января зареченец вытащил тело потерпевшего в подъезд дома, оставив на лестничной площадке», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель управления добавила, что расследование уголовного дела продолжается.