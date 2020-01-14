В Пензенской области женщина задержана при попытке дать взятку полицейскому Криминал

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. 52-летняя жительница Башмаковского района Пензенской области задержана при попытке дать взятку сотруднику полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту покушения на дачу взятки возбуждено уголовное дело.

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«По данным следствия, днем 12 января, находясь в отделе МВД России по Башмаковскому району, женщина попыталась дать взятку в размере 15 тыс. рублей начальнику отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних за совершение заведомо незаконных действий», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, согласно материалам дела, женщина рассчитывала, что начальник отделения даст указание участковому не составлять материал по факту появления ее сына в общественном месте в состоянии опьянения, а в суд не будет направлено заявление об установлении в отношении него административного надзора и соответствующих ограничений.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — подытожила Татьяна Махницкая.