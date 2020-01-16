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В Пензе уголовное дело завели на призывника, не явившегося на сборный пункт

10:43 | 16.01.2020 | Криминал

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Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Пензы.

В Пензе уголовное дело завели на призывника, не явившегося на сборный пункт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 19 ноября 2019 года на областной сборный пункт для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Законных оснований для освобождения от службы у него не имелось», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина пояснил следователю, что, зная о необходимости явки на сборный пункт, в тот день он уехал за пределы Пензенской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.

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