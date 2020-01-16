В Пензенской области женщина лишилась денег после установки «банковского антивируса» Криминал

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области лишилась около 50 тыс. рублей, установив на смартфон по предложению незнакомца «банковский антивирус», который в действительности оказался программой для удаленного доступа к данным.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который сказал, что со счета банковской карты собеседницы неизвестные лица в Краснодаре пытались снять около 1 тыс. рублей. Он спросил, производила ли гражданка подобные операции, на что она ответила отрицательно. Тогда звонивший предложил принять меры для обеспечения сохранности денежных средств и перевести их со счетов нескольких банковских карт собеседницы на одну. Так она и сделала», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что затем злоумышленник предложил установить приложение, якобы работающее как банковский антивирус.

«Гражданка согласилась на это, не подозревая, что на самом деле данное мобильное приложение используется для удаленного доступа и управления устройствами. Затем звонивший сказал, что необходимо войти в личный кабинет через банковское приложение, не выходить из него и не удивляться действиям, которые будут происходить, объяснив их работой «антивируса». Впоследствии гражданка обнаружила, что со счета ее карты списано 47 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.