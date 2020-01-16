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В Пензенской области женщина лишилась денег после установки «банковского антивируса»

15:12 | 16.01.2020 | Криминал

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Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области лишилась около 50 тыс. рублей, установив на смартфон по предложению незнакомца «банковский антивирус», который в действительности оказался программой для удаленного доступа к данным.

В Пензенской области женщина лишилась денег после установки «банковского антивируса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который сказал, что со счета банковской карты собеседницы неизвестные лица в Краснодаре пытались снять около 1 тыс. рублей. Он спросил, производила ли гражданка подобные операции, на что она ответила отрицательно. Тогда звонивший предложил принять меры для обеспечения сохранности денежных средств и перевести их со счетов нескольких банковских карт собеседницы на одну. Так она и сделала», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что затем злоумышленник предложил установить приложение, якобы работающее как банковский антивирус.

«Гражданка согласилась на это, не подозревая, что на самом деле данное мобильное приложение используется для удаленного доступа и управления устройствами. Затем звонивший сказал, что необходимо войти в личный кабинет через банковское приложение, не выходить из него и не удивляться действиям, которые будут происходить, объяснив их работой «антивируса». Впоследствии гражданка обнаружила, что со счета ее карты списано 47 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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