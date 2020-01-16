Снижен штраф завполиклиникой в Сосновоборске, осужденной за подмену образца крови Криминал

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Размер штрафа, назначенного заведующей поликлиникой участковой больницы в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области Галие Шаиповой за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», снижен с 90 тыс. до 70 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, тем самым суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы, изложенные в представлении прокурора.

«В остальной части приговор [Сосновоборского районного суда от 19 ноября 2019 года] оставлен без изменения, а жалоба осужденной и ее защитника — без удовлетворения», — пояснила она.

Представитель надзорного ведомства напомнила, что, согласно материалам дела, в августе 2018 года завполиклиникой дала указание подчиненной о подмене образца крови, отобранной у ее супруга для медосвидетельствования на состояние опьянения, на другой, в результате сотрудником ГИБДД было вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.