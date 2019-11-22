EN
15:03:32 Пятница, 22 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области завполиклиникой осуждена за подмену образца крови

13:15 | 22.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Штраф в 90 тыс. рублей и дополнительное наказание в виде лишения на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения, назначено заведующей поликлиникой участковой больницы в Сосновоборске Пензенской области, которая признана судом виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области завполиклиникой осуждена за подмену образца крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, уголовное дело в отношении женщины было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

«Как установлено по делу, заведующая поликлиникой в августе 2018 года дала указание находящейся в ее подчинении работнице клинико-диагностической лаборатории о подмене образца крови, отобранной у ее супруга для медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

В Пензе возбуждено дело о халатности при капремонте жилого дома

Она добавила, что в итоге сотрудница исследовала образец, отобранный у другого лица — женщины.

«В ходе химико-токсикологического исследования состояние опьянения установлено не было. На основании полученных результатов сотрудник ГИБДД вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении супруга злоумышленницы», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, заведующая поликлиникой не признала свою вину, но она была подтверждена собранными доказательствами.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — отметила представитель прокуратуры.

Загрузка...
Читайте также
Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам десяти месяцев 103,2% В Пензе в третий раз проведут семейный турнир по дзюдо
В Пензе пройдут рождественские образовательные чтения В Пензенской области нарколог выдал справку для ГИБДД мужчине, злоупотребляющему алкоголем
В Пензе начала работу конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее» В Пензе из незаконного оборота изъято более 1 тыс. литров алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама