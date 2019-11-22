В Пензенской области завполиклиникой осуждена за подмену образца крови Криминал

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Штраф в 90 тыс. рублей и дополнительное наказание в виде лишения на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения, назначено заведующей поликлиникой участковой больницы в Сосновоборске Пензенской области, которая признана судом виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, уголовное дело в отношении женщины было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

«Как установлено по делу, заведующая поликлиникой в августе 2018 года дала указание находящейся в ее подчинении работнице клинико-диагностической лаборатории о подмене образца крови, отобранной у ее супруга для медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в итоге сотрудница исследовала образец, отобранный у другого лица — женщины.

«В ходе химико-токсикологического исследования состояние опьянения установлено не было. На основании полученных результатов сотрудник ГИБДД вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении супруга злоумышленницы», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, заведующая поликлиникой не признала свою вину, но она была подтверждена собранными доказательствами.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — отметила представитель прокуратуры.