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В Пензенской области возбуждено дело по факту заведомо ложного доноса о вымогательстве

08:55 | 20.01.2020 | Криминал

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Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», возбуждено в Бессоновском районе Пензенской области.

В Пензенской области возбуждено дело по факту заведомо ложного доноса о вымогательстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, подозреваемый — местный житель, осужденный за другие преступления — в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении.

«Ранее он убедил свою мать, что неизвестные лица под угрозой применения насилия требуют у него крупную сумму денег, при этом злоумышленники якобы демонстрировали предмет, похожий на пистолет. По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что, по словам молодых людей, «потерпевший» взял у них в долг 10 тыс. рублей, в назначенный срок деньги не вернул и сменил место жительства, а спустя полгода они случайно встретили его вблизи магазина в Чемодановке, где тот пообещал оформить кредит, приобрести телефон за указанную сумму и отдать его кредиторам.

«С этой целью они направились в Пензу. Однако банки отказали молодому человеку в получении кредита. После этого тот позвонил своей матери и сказал, что у него вымогают деньги», — пояснили в УМВД.

В полиции отметили, что впоследствии злоумышленник признался в нежелании возвращать долг, которое подтолкнуло его выдумать историю с вымогательством.

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