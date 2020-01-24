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В Пензе возбуждено дело в отношении гендиректора стройкомпании

09:17 | 24.01.2020 | Криминал

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Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального СУ СКР, при этом название организации не уточняется.

В Пензе возбуждено дело в отношении гендиректора стройкомпании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, руководитель строительной организации в период с февраля по октябрь 2019 года свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату работникам. Задолженность составила более 480 тыс. рублей. Имеющиеся денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы, расходовались на иные нужды общества с ограниченной ответственностью», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на данный момент задолженность погашена в полном объеме.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех работников организации, которым зарплата не выплачивалась свыше двух месяцев, и иных обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в сообщении.

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