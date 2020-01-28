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В Пензе женщина пыталась передать в колонию более 20 SIM-карт в расческе

11:29 | 28.01.2020 | Криминал

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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1982 года рождения пыталась передать своему супругу, отбывающему наказание в исправительной колонии №5 за грабеж и разбой, 21 SIM-карту и флеш-накопитель в расческе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе женщина пыталась передать в колонию более 20 SIM-карт в расческе

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершила правонарушение», — сказали в ведомстве, добавив, что по данному факту организована проверка.

В пресс-службе напомнили, что ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания» предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

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