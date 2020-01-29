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В Пензе вычислили хулиганов, сообщивших о взрывном устройстве в филармонии

11:23 | 29.01.2020 | Криминал

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Сотрудники ФСБ и МВД установили личности мужчин, сообщивших в правоохранительные органы о якобы заложенном в пензенской областной филармонии взрывном устройстве.

В Пензе вычислили хулиганов, сообщивших о взрывном устройстве в филармонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 января 2020 года в 14.40 на телефон службы «02» управления МВД России по городу Пензе поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что в здании филармонии находится предмет, представляющий опасность. Незамедлительно на улицу Суворова, где располагается областная филармония, выехали все экстренные службы. На момент звонка в здании учреждения находились около 100 человек. Все они были эвакуированы в течение нескольких минут», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что кинологи со служебными собаками обследовали здание филармонии и прилегающую территорию и не обнаружили предметов, представляющих опасность.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и регионального управления МВД были установлены и задержаны причастные к совершению преступления 25-летний житель Пензы и 30-летний житель Городищенского района, которые сознались в содеянном», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что, по предварительным данным, злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения и действовали из хулиганских побуждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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