В Пензе вынесен приговор по делу об инсценировке 34 ДТП ради страховых выплат Криминал

Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Участники организованной группы осуждены в Пензе за инсценировку 34 ДТП и незаконное получение от страховых компаний выплат на сумму более 5,7 млн. рублей.

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«Следствием и судом установлено, что в 2015 году житель Пензенской области 1988 года рождения создал организованную преступную группу, состоящую, включая его, из восьмерых участников. При этом двое из них являлись сотрудниками УФССП России по Пензенской области, один — инспектором ДПС УГИБДД УМВД России по городу Пензе, двое — экспертами независимой экспертной организации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что в период с октября 2015 года по апрель 2018-го злоумышленники инсценировали ДТП на территории Пензенской области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон, чтобы получить выплаты по заключенным с семью страховыми компаниями договорам ОСАГО.

«В дальнейшем подельники, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств экспертной организации и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подавали в страховые компании документы, необходимые для получения выплат», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что организатору преступной группы назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, двоим участникам — 2 лет 10 месяцев и 2,5 лет, а остальные получили условные сроки.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила представитель следственного управления.