Сотрудники УФССП, ДПС и эксперты входили в группу, инсценировавшую ДТП ради выплат — СКР Криминал

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Двое сотрудников управления ФССП России по Пензенской области, один инспектор ДПС и двое экспертов входили, по версии следствия, в состав организованной преступной группы из восьми человек, члены которой обвиняются в 34 эпизодах мошенничества в сфере автострахования и одно покушение на такую махинацию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в 2015 году житель Пензенской области 1988 года рождения, используя родственные и дружеские отношения, создал организованную преступную группу, участники которой в целях обогащения совершали преступления в сфере автострахования», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что с октября 2015 года по апрель 2018-го злоумышленники ради незаконного получения выплат по заключенным ранее с семью страховыми компаниями договорам ОСАГО умышленно инсценировали 35 ДТП на территории Пензы и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон.

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«В дальнейшем обвиняемые, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств, проведенные экспертной организацией, и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подавали в страховые компании пакеты документов, необходимых для получения страховых выплат», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что члены группы получили таким образом от страховых компаний более 5,7 млн. рублей.

«Один из обвиняемых арестован, шестеро находятся под домашним арестом, одной соучастнице избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу», — пояснила она.