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Под Пензой более 330 тыс. рублей похитили у мужчины, искавшего заработок

10:02 | 02.02.2020 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. 37-летний житель села Засечного Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей, попавшись на уловку злоумышленников о возможности заработать денег.

Под Пензой более 330 тыс. рублей похитили у мужчины, искавшего заработок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ему позвонил неизвестный, который представился менеджером и спросил о том, хочет ли собеседник устроиться на новую высокооплачиваемую работу. Мужчина ответил согласием. Звонивший сказал, что для этого необходимо установить на мобильный телефон приложение, которое он назовет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что, выполнив инструкции злоумышленника, житель Засечного продиктовал данные из приложения неизвестной женщине, с которой разговаривал по телефону, после чего с ним снова связался «менеджер».

«В ходе разговора с ним мужчина ввел реквизиты своей банковской карты, включая трехзначный код с обратной стороны. Затем он обнаружил, что с его счета в течение двух минут было списано более 7 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что незнакомец убедил собеседника в скором возврате денег, но для этого, по его словам, требовалось вновь продиктовать реквизиты карты и код из SMS.

«После этого мужчина обнаружил, что со счета его карты в течение двух минут списали 177 тыс. рублей. Через некоторое время неизвестный позвонил еще раз и сказал, что для возврата денежных средств необходимо оформить кредит. Гражданин так и сделал, а затем выяснил, что с карты списано еще 147 тыс. рублей», — пояснили в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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